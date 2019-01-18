Son Dakika Haberleri: Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi' Mersin'de Başlıyor

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi' Mersin'de Başlıyor

30 dakika önce

'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi', 81 il ile aynı anda Mersin'de de başlıyor.

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi' Mersin'de Başlıyor, System.String[]
'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi', 81 il ile aynı anda Mersin'de de başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi Mersin'de başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi kapsamında Yenişehir Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi 7 gün 24 saat spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açılacak. Söz konusu proje ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi antrenörler gözetiminde okul çağındaki çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi ve özellikle hafta sonu akşamları zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik turnuvalar düzenlenmesi hedefleniyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Mersin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:12:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi' Mersin'de Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]