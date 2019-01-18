Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi' Mersin'de Başlıyor
30 dakika önce
'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi', 81 il ile aynı anda Mersin'de de başlıyor.
'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi', 81 il ile aynı anda Mersin
'de de başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor Projesi Mersin'de başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi kapsamında Yenişehir Nevin Yanıt Atletizm
Kompleksi 7 gün 24 saat spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açılacak. Söz
konusu proje ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi antrenörler gözetiminde okul çağındaki çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi ve özellikle hafta sonu akşamları zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik turnuvalar düzenlenmesi hedefleniyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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