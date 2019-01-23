Son Dakika Haberleri: Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" Projesi Başladı

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" Projesi Başladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Kayseri'de start aldı.

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora
Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Kayseri'de start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amacı ile "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi hayata geçirildi.

Kayseri'de yoğun ilgi gören proje kapsamında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda öğrenciler aileleri ile birlikte Masa Tenisi oynamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Projenin ilimizde yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen İl Müdürü Murat Eskici; 7'den 70' tüm vatandaşlarımızı soğuk zamanlarda sıcak salonlarımızda spor yapmaya davet etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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