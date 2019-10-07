Son Dakika Haberleri: Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Tokat'ta bir iş yerine girerek çelik kasa içerisindeki bin 500 doları alarak kayıplara karışan kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Tokat'ta bir iş yerine girerek çelik kasa içerisindeki bin 500 doları alarak kayıplara karışan kişi güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Gülbaharhatun Mahallesinde servis taşımacılığı ve müteahhitlik yapan Erdoğan Atış'a (54) iş yerinden geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. Olayı duyar duymaz iş yerine giden Atış, kasayı yerde açılmış olarak görünce şoke oldu. Kasanın içerisindeki bin 500 liranın çalınmış olduğunu fark eden Atış, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin diğer odalarının kapısını levye yardımı ile açarak girerek hırsızın değerli eşya, para araması yer aldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızın başına geçirdiği kapüşonla kendini gizlemeye çalışması görüntülere yansıdı.


İş yerinin yan tarafından bulunan camdan içeri giren hırsızın, makam odasındaki kasayı çıkartarak ortaya kadar sürüklemiş olduklarını belirten Erdoğan Atış, "Kasayı elindeki aletle açmış. İçindeki evrakları araştırmış, Bin 500 dolar kadar para vardı, o parayı almış. Daha sonra diğer yazıhanelere levye yardımı ile kapıyı açarak geçmiş. Oralara da bireyler arayıp çekmiş gitmiş. Daha sonra emniyeti aradığımızda geldiler inceleme yaptılar. Hırsız diğer odalardaki kameralara yansımış" diye konuştu. Hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışma devam ediyor. - TOKAT

Sabah, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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