Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi - Son Dakika
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Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi

6 saat önce

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın sürerken sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor.

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın sürerken sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor. İdlib'ın Sarmada köyünün batısında bulunan mülteci kapında kötü hava koşullarına rağmen çamurdan resim yapan çocuklar, bir yandan da futbol oynayarak eğlenmeye çalışıyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırıların yoğunlaşmasının ardından bölgede yaşayan ailelerin sınıra yakın bölgelere akını da devam ediyor. Evlerini terk eden sivillerin kamp kurduğu İdlib'de etkili olan şiddetli yağışlar bölgede bulunan kampları da vurdu. İdlib'e bağlı Sarmada köyünün batısında bulunan kamp, şiddetli yağışlar nedeniyle çamur alanına döndü. Elverişsiz hava koşullarına rağmen eğlenmeye çalışan çocuklara yardım eli ise yardım kuruluşlarından geldi. Kampta bulunan çocukları bir araya toplayan yardım kuruluşları çeşitli eğlenceler düzenledi. Eğlenceler kapsamında oyunlar oynayan çocuklar, çamurdan resim yaparak zor şartlara rağmen kısa süre de olsa eğlenceli dakikalar yaşamaya çalıştı.

Kampta yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Al Kanim, "Çamurda yaşıyoruz. Durumumuz bu. Ekmek almaya bile çamur içinde gidiyoruz. Bugün gelen ekiple en azından çamurun keyfini çıkardık" dedi.

(İHA)

Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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