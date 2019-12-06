Son Dakika Haberleri: Soğuklar helva satışlarını arttırdı
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Soğuklar helva satışlarını arttırdı

6 saat önce

Kütahya'da özellikle kış aylarında vücut ısısını koruyarak hem soğuklardan etkilenmeyi önleyen hem de uzun süre tokluk hissi de veren helvaya talep artmaya başladı.

Soğuklar helva satışlarını arttırdı, System.String[]

Kütahya'da özellikle kış aylarında vücut ısısını koruyarak hem soğuklardan etkilenmeyi önleyen hem de uzun süre tokluk hissi de veren helvaya talep artmaya başladı.


Son günlerde satışların büyük ölçüde attığını söyleyen işletme sahibi Rıza Helvacıoğlu, soğuk havalar ile birlikte insanların üşüdüğünü ve enerji ihtiyacı nedeni ile de tahin helvası satışlarının arttığını söyledi.


Helvacıoğlu, "Havaların soğuması ile birlikte insanlar üşümeye başladılar ve enerji ihtiyaçları oldu ve geleneksel 'Tahin Helva' satışlarımız büyük ölçüde arttı. Müşterilerimiz iki katına çıktı. Biz 4 kuşaktır helvacılık yapıyoruz. Benim babamın dedesi bile helvacı idi bende 7 yaşımdan beri helvacılık yapıyorum. Bizim helvalarımızın güzel olmasının nedeni geleneksel türde üretmemiz. Helvalarımızı biz bakır kazanlarda karıştırma yöntemi ile tamamen insan gücü üretiliyor. Kütahya'ya seyahat eden insanlar gittikleri illerde Kütahya'nın yöresel helvasını tattırması ve tavsiye etmesinden sonra bugün Silopi'ye, Şırnak'a, Bitlis'e, Artvin'e kısacası Türkiye'nin dört bir tarafına helva gönderiyoruz. Helva çeşitlerde ise en çok yapılan sade, kakaolu ve antep fıstıklıdır. Biz bunun yanı sıra Kürek Helvası ve çikolatalı helva'da yaparak çeşitlilik yapıyoruz" dedi.


Vatandaşlar ise, kışın vazgeçilmez lezzeti olan tahin helvası aldıklarını, helvayı evlerinden eksik etmediklerini söylediler. - KÜTAHYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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