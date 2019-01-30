Son Dakika Haberleri: Soğuklara Naylonlu Önlem

Soğuklara Naylonlu Önlem

44 dakika önce

Muş'ta kırsal kesimde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tarım aletlerini naylona sararak korumaya çalışıyor.

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Muş'ta kırsal kesimde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tarım aletlerini naylona sararak korumaya çalışıyor.

Kentte kar yağışının ardından özellikle kırsal kesimde akşamları etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kırsalda yaşamlarını sürdüren çiftçiler, tarım aletlerini korumak için traktör ve araç-gereçlerinin lastiklerini naylonla kaplayarak korumaya çalışıyor.

Naylonla koruyarak araçların ömrünü uzattıklarını dile getiren çiftçiler, yaz aylarında da bunları sorunsuz kullandıklarını belirtti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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