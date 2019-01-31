Soğuklara Naylonlu Önlem

- Soğuklara naylonlu önlem Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Muş'ta, çiftçiler tarım araçlarını korumaya çalışıyorMUŞ - Muş'ta kırsal kesimde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tarım aletlerini naylona sararak korumaya çalışıyor.

- Soğuklara naylonlu önlem

Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Muş'ta, çiftçiler tarım araçlarını korumaya çalışıyor



MUŞ - Muş'ta kırsal kesimde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tarım aletlerini naylona sararak korumaya çalışıyor.

Kentte kar yağışının ardından özellikle kırsal kesimde akşamları etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kırsalda yaşamlarını sürdüren çiftçiler, tarım aletlerini korumak için traktör ve araç-gereçlerinin lastiklerini naylonla kaplayarak korumaya çalışıyor.

Naylon korumayla araçların ömrünü uzattıklarını dile getiren çiftçiler, yaz aylarında da bunları sorunsuz kullandıklarını belirttiler.

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