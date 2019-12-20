Soğuklarda içinizi ısıtan çözümler - Son Dakika
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Soğuklarda içinizi ısıtan çözümler

6 saat önce

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuklar başlarken, enerji tasarrufu sağlayan ayak ısıtıcısı üşüyenlere ev ve iş yerlerinde pratik bir çözüm sunuyor.

Soğuklarda içinizi ısıtan çözümler, System.String[]

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuklar başlarken, enerji tasarrufu sağlayan ayak ısıtıcısı üşüyenlere ev ve iş yerlerinde pratik bir çözüm sunuyor.


Simfer, oturarak çalışırken, evde dizi keyfi sürerken veya bebeğinizi emzirirken yerinizden kımıldamadan tek bir tuşla ayakları sıcacık tutacak bir ürün sunuyor. Ergonomik, kolay taşınabilir ve zarif bir tasarıma sahip olan Galaxy ayak ısıtıcısı, uzaktan kumanda kullanım özelliği ile büyük konfor sağlıyor. Uzaktan kumanda göstergesinde bulunan zaman ayarı tuşu ile kapatmayı unutsanız da o kendisini otomatik olarak kapatıyor.


Türkiye'nin ilk ve tek dijital ekranlı ayak ısıtıcısı, 100 watt enerji gücüne sahip, ayarlanabilir üç kademeli ısı seviyesi özeliğiyle kademeler arası ısının belirgin bir seviyede olmasını ve ayakların her zaman sıcak kalmasını sağlıyor. Isınırken enerjiden tasarruf da sağlayan ayak ısıtıcısı, sunduğu konfor ile ev ve iş yerlerinin gözdesi olmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

Simfer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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