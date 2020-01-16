Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil - Son Dakika

Kışın en şiddetli soğuklarını yaşadığımız bu günlerde yaşları dört ila altı arasında değişen çocuklar, sokak hayvanlarının ve kuşların yeme içme sıkıntılarına çözüm olabilecek bir projeye imza attılar.



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak Yıldızkent'te hizmet veren Şehirder Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri yaptıkları farkındalık çalışmayla takdir topladı.



Çocuklar arkadaşlarıyla ve anne babalarıyla yaptıkları ve rengarenk boyadıkları kuş evlerini Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Aziziye Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı. Çocuklar ağaç dallarına hocalarının yardımıyla astıkları kuş evlerine beslenmeleri için kuş yemleri de bıraktılar. İşlevselliği ve modelleriyle, ahşaptan ve çok farklı atık malzemelerden yapılan kuş evlerinin çocuklarının hayal dünyasını da yansıttığı gözlemlendi.



Şehirder Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri projenin amacıyla ilgili şunları söylediler: "Şehirder Çocuk Akademisi öğretmenleri çocukları her fırsatta tabiatla, tabiattaki diğer canlılarla tanıştırmaya çalıştıklarını söyleyerek çocukların böylelikle bu dünyanın sadece insana mahsus olmadığını fark etmelerine yardımcı oluyoruz. Şiddetli kışı yaşadığımız bu günlerde çocuklarımızın el emekleriyle yaptıkları bu muhteşem evler, onları ağaç dallarına asmaları aynı zamanda bir vicdan ve erdem eğitimidir. Ailelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla çocuklarımız birey ve insan olarak bencil yetişmesinler istiyoruz. Yaptıkları işten çok keyif aldılar. Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Projemizde yirmi bir çocuk görev aldı."



Daha sonra çocuklar ağaçlara astıkları kuş evlerine kuşların konup konmadıklarını gözlemlediler. - ERZURUM