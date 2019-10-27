Soğukluk devam etti! Terim ve Avcı selamlaşmadı...
1 saat önce
Vodafone Park'ta oynanan maç öncesinde Abdullah Avcı, Galatasaray yedek kulübesine gidip, meslektaşını karşılaşadı.
Vodafone Park'ta oynanan maç öncesinde Abdullah Avcı, Galatasaray yedek kulübesine gidip, meslektaşını karşılaşadı.
Maç öncesi bir araya gelmeyen ikilinin arasındaki soğukluğun devam ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:16
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