Son Dakika Haberleri: Soğukluk devam etti! Terim ve Avcı selamlaşmadı...
Son Dakika Spor Soğukluk devam etti! Terim ve Avcı selamlaşmadı...

Soğukluk devam etti! Terim ve Avcı selamlaşmadı...

1 saat önce

Vodafone Park'ta oynanan maç öncesinde Abdullah Avcı, Galatasaray yedek kulübesine gidip, meslektaşını karşılaşadı.

Soğukluk devam etti! Terim ve Avcı selamlaşmadı..., System.String[]

Vodafone Park'ta oynanan maç öncesinde Abdullah Avcı, Galatasaray yedek kulübesine gidip, meslektaşını karşılaşadı.


Maç öncesi bir araya gelmeyen ikilinin arasındaki soğukluğun devam ettiği görüldü.

Abdullah Avcı, Vodafone Park, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:16 
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