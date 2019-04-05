Son Dakika Haberleri: Soğukpınar Camii Yeniden İbadete Açıldı

Soğukpınar Camii Yeniden İbadete Açıldı

47 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Soğukpınar Camii yeni görünümü ile yeniden ibadete açıldı.

Soğukpınar Camii Yeniden İbadete Açıldı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Soğukpınar Camii yeni görünümü ile yeniden ibadete açıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanılan Soğukpınar Camii aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılış programında Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu. Caminin hayırlı ve uğurlu olması için dualar edildi. Cuma namazının ardından katılımcılara çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından hazırlanan yemek ikramı yapıldı.

Çarşı Mahalle Soğukpınar Camii'nin açılış törenine; İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıcakçı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Müftü Mustafa Topal, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, CHP İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve mahalle sakinleri katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:34 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Soğukpınar, Yaşam
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