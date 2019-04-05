Soğukpınar Camii Yeniden İbadete Açıldı
47 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Soğukpınar Camii yeni görünümü ile yeniden ibadete açıldı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Soğukpınar
Camii yeni görünümü ile yeniden ibadete açıldı.
Yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanılan Soğukpınar Camii aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılış programında Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu. Caminin hayırlı ve uğurlu olması için dualar edildi. Cuma namazının ardından katılımcılara çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından hazırlanan yemek ikramı yapıldı.
Çarşı Mahalle Soğukpınar Camii'nin açılış törenine; İlçe Kaymakamı Hasan Yaman
, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıcakçı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
, Müftü Mustafa Topal
, Kent Konseyi
Başkanı Osman Tekeli
, CHP
'li Belediye Meclis Üyeleri, Mahmut Fındık
ve Ali Şahinoğlu, CHP İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas
ve mahalle sakinleri katıldı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür