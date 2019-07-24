Soğuksu Milli Parkı, 2 milyonu aştı

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 125 bin kişiyle Türkiye
'de en fazla ziyaret edilen ikinci milli park oldu.
Yakın olması nedeniyle özellikle Başkentliler ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Soğuksu Milli Parkı, Ocak - Haziran dönemini de yoğun geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
verilerine göre 6 ayda 2 milyon 125 bin 552 kişinin ziyaret ettiği Soğuksu Milli Park, Gaziantep
'teki Burç Tabiat Parkı'nın ardından ikinci sıraya yer aldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Soğuksu Milli Parkı'nın doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla insanı kendisine çektiğini belirtti.