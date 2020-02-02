Soğuksu Vakfından Elazığ ve İdlib'e yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuksu Vakfından Elazığ ve İdlib'e yardım eli - Son Dakika

Soğuksu Vakfından Elazığ ve İdlib'e yardım eli

6 saat önce

Soğuksu Derneği Vakfı, İdlib ve Elazığ'daki depremzedelere 2 tır yardım topladı.

Soğuksu Vakfından Elazığ ve İdlib'e yardım eli, System.String[]

Soğuksu Derneği Vakfı, İdlib ve Elazığ'daki depremzedelere 2 tır yardım topladı.


Soğuksu Derneği Vakfı, battaniye, giyim, gıda gibi acil yardım malzemelerini Üsküdar Belediyesine teslim etti.


Soğuksu Derneği Vakfı Başkanı Tuncay Şenol, üye ve hayırseverlerin desteği ile 100 bin parça ürünü kısa sürede topladıklarını belirterek, "Türkiye içinde dayanışmanın yaşandığı, komşu ülkelerin umudu olan bir ülkedir. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bir hayra ve yardıma destek olduk. Üsküdar Belediyesinin İdlib ve Elazığ için başlattığı 100 tır kampanyasını duyduğumuzda bizde girişimlerin içerisinde yer aldık. Bu kapsamda hızla battaniye, giyim, gıda gibi 100 bin parçadan oluşan 2 tır dolusu yardım malzemesini hazırladık" dedi.


Faaliyetlerine 1988 yılında dernek statüsünde başlayan vakfın 1998'den itibaren yardım çalışmalarında yer aldığını anımsatan Şenol, "İş insanlarımızın desteğiyle vakıf olarak çalışmalarımızı daha da güçlendirdik. Bölgemizde yapılan yardım faaliyetlerinin içerisinde yer almaya gayret gösterdik. Ülkemizdeki ve komşu coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bizlerin içinde olduğu çalışmaları inşallah çocuklarımız ve torunlarımız sürdürecek" diye konuştu. - KASTAMONU

Üsküdar, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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