Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı - Son Dakika

Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde soğukta aç kalan Mardin cinsi güvercine taksiciler sahip çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde soğukta aç kalan Mardin cinsi güvercine taksiciler sahip çıktı.

Malkara ilçesinde soğuk havada bitkin durumda olduğu gözlenen Mardin cinsi bir güvercin, yeni otogar kavşağı karşısında bulunan İtimat Taksi Durağı'nın camına kondu. Duyarlı taksi çalışanları, aç kalan güvercine yardım eli uzattı. Durağın maskotu haline gelen güvercine 'Şanslı' adı verildi.

Taksi durağı çalışanları olarak, soğuk kış ayında zorda kalan her hayvana sahip çıktıklarını belirten Murat Limon, "Taksi durağımızın camına konan güvercinin bitkin haldeki durumuna çok üzüldük. Daha sonra güvercini içeri alıp, onu besledik. Bir süre sonra kendine geldi. O artık sıcak bir yere kavuştu" dedi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı

Tekirdağ, Malkara, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Jennifer Lopez'in tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

Son Dakika Haberleri
22:10 Galatasaray'dan gol yağmuru - Son Dakika
22:10 Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı - Son Dakika
22:10 Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
22:07 Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
22:07 Büyükşehir'den "temel gönüllülük eğitimi" - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]