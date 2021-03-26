Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi - Son Dakika

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

26.03.2021 20:09

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kerem Demir isimli vatandaş etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekleri ve kirpiyi besledi.

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kerem Demir isimli vatandaş etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekleri ve kirpiyi besledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti. Kerem Demir isimli vatandaş Safranbolu ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından aç kalan sahipsiz yavru köpekleri bir araya getirerek besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden Demir'in görüntülerinde bir kirpinin de yavru köpeklerle birlikte olduğu görüldü.

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi

Safranbolu, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi         
18:48
MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi         
18:21
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 20:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei