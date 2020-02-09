Soğukta, alt geçitler, tünel çıkışları ve cami avluları evsizlere yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğukta, alt geçitler, tünel çıkışları ve cami avluları evsizlere yuva oldu - Son Dakika

Soğukta, alt geçitler, tünel çıkışları ve cami avluları evsizlere yuva oldu

7 saat önce

Beyoğlu ve Fatih'te gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kalan evsizler sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlusunda altlarına açtıkları kartonlar üzerlerine örttükleri battaniyelerle soğuk havalardan korunmaya çalışıyorBeyoğlu ve Fatih'te sokakta yaşayan evsizler...

Beyoğlu ve Fatih'te gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kalan evsizler sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlusunda altlarına açtıkları kartonlar üzerlerine örttükleri battaniyelerle soğuk havalardan korunmaya çalışıyor

Beyoğlu ve Fatih'te sokakta yaşayan evsizler havaların soğumasıyla zor günler geçiriyor. Gidecek bir yeri olmayan geceleri köprü altları, tünel çıkışları ve cami avlularında yatan evsizler, sıcaklığın sıfır dereceye indiği soğuk havaya rağmen bazen bir kartonun üzerinde bazen ise buldukları bir battaniyeye sarılarak soğuk havaları atlatmaya çalışıyor.

CAMİ KAPISI, TÜNEL ÇIKIŞI, ALT GEÇİT

Beyoğlu Fındıklı'da bir kişi, caminin kapısının önünde kartonun üzerinde yatarken, Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çıkışını ise yabancı uyruklu bir genç mesken tutmuş durumda. Taksim Altı Geçidi'nde ise iki evsiz alt geçidin orta refüjüne serdikleri bezin üzerinde bir battaniyeye sarılarak geceyi geçirdi. Fatih'te ise evsizlerin mekanı Haşim İşcan Alt Geçidi oldu. Yoldan gelip geçen araçlara aldırmadan yatan evsizler, sarıldıkları battaniyelerle soğuktan korunmaya çalıştı.

ONLAR BURANIN MÜDAVİMİ

Evsizlerin sürekli alt geçitte kaldığını belediyeye ait barınma alanlarına gitmek istemediğini söyleyen Haşim İşcan Alt Geçidi'nde otobüs bekleyen bir vatandaş, İki akşamdır zabıtalar geliyor. Onlar kendi isteğiyle gitmek istemiyorlar. Galiba, orada rahatsız oluyorlar. Zabıtalar onları götürmek amacıyla kaldırdılar ancak burada mutluyuz deyip gitmediler. Onlar buranın müdavimi dedi. Haşim İşcan Alt Geçidi'nde kalan bir evsiz de, Burada yatarken ağabeylerimiz bize çorba pide getiriyor. Burada üşüyoruz ama çaresiz adam ne yapar dedi.

Soğukta, alt geçitler, tünel çıkışları ve cami avluları evsizlere yuva oldu

Haşim İşcan alt geçidi, Beyoğlu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:54 Kaynak: DHA
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