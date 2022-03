SOĞUKTA DOĞUM YAPAN KEDİ VE 4 YAVRUSU KORUMAYA ALINDI - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir kahvehanenin kapısı önünde doğum yapan sokak kedisi 4 yavru dünyaya getirdi. Soğuk havada doğum yapan kedi ve yavrularını hayvan severler tarafından bir kutuya koyulup, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılıp, koruma altına alınmaları için Alaşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alaşehir'de sığınacak yer bulamayan hamile bir kedi, dün, saat 12.00 sıralarında bir kahvehanenin kapısı önündeki açık alanda doğum yaptı, 4 yavru dünyaya getirdi. Soğuk havada doğum yapan kedi ve yavrularını yardımına hayvan severler yardım elini uzattı. Kedi ve yavruları önce bir kutu içerisine alınıp, ısınmaları sağlandı. Ardından da durum Alaşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Alaşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Can Uysal ve ekibi, gerekli tedavi, bakımlarını yapıp, koruma altına almak için kedi ve yavrularını teslim aldı. Veteriner Ali Can Uysal, kedinin doğum yapabileceği, güvenli bir yer bulamadığı için açık alanda doğum yapmak zorunda kalmış olduğunu belirtip, "Anne ve yavruların durumu şu an için iyi. Gereken müdahaleleri yapacağız. Bundan sonra bizim güvenliğimiz altında olacaklar" dedi.

Kahvehane sahibi Umut Koç da kedinin 10 yıldır bu çevrede yaşadığını belirtip, "Yer bulamamış olacak ki bizlerin gözü önünde kahvehanenin kapısı önünde doğum yaptı. Anne ve yavrularını soğukta ortada bırakamazdık" diye konuştu.