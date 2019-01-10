Son Dakika Haberleri: Soğukta Girdiği Kamyonetin Motor Bölümünde Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Soğukta Girdiği Kamyonetin Motor Bölümünde Sıkışan Kedi Kurtarıldı

2 saat önce

ISPARTA'da soğuktan korunmak için kamyonetin motoruna giren yavru kedi, aracın çalıştırılması sonucu kayışların arasına sıkışarak yaralandı.

Soğukta Girdiği Kamyonetin Motor Bölümünde Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
ISPARTA'da soğuktan korunmak için kamyonetin motoruna giren yavru kedi, aracın çalıştırılması sonucu kayışların arasına sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin uzun uğraş sonucu kurtardığı kedi, korumaya alındı.

Soğuk havanın etkisini gösterdiği Isparta'da bir ekmek fırınının çalışanı, bu sabah ekmek taşınan kamyoneti çalıştırdıktan bir süre sonra araçtan kedi sesi geldiğini duydu. Aracı kontrol ettiğinde motor bölümündeki kayışların arasına sıkışan ve yaralanan bir yavru kedi olduğunu gören sürücü, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sol arka bacağından yaralanan kedi veterinerler tarafından alınarak Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Soğuk havadan korunmak için kamyonetin motoruna sığındığı tahmin edilen kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

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