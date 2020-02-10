Soğukta kalan anne köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğukta kalan anne köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı - Son Dakika

Soğukta kalan anne köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde hafta sonu kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dışarıda üşüyen ve aç kalan 1 köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı.

Soğukta kalan anne köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde hafta sonu kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dışarıda üşüyen ve aç kalan 1 köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde hafta sonu kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle 1 anne köpek ve 5 yavrusu dışarıda yiyecek bulmakta zor anlar yaşadığını fark eden itfaiye ekipleri kısa sürede kolları sıvadı. 1 anne ve 5 yavrusu için alana tahta ve yiyecek getiren itfaiye erleri önce köpeklerin karnını doyurmaya çalıştı. İtfaiye erleri daha sonrasında ise soğukta üşümesinler diye köpeklere tahta ve naylondan kulübe yaptı. İtfaiye ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teknolojinin geldiği son nokta! Koreli anneyi, ölmüş kızıyla görüştürdüler
LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:02:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğukta kalan anne köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]