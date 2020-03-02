Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati - Son Dakika

Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati

13 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde meydana gelen depremde ahırların çökmesi nedeniyle dışarıda kalan yavru hayvanlara depremzede kadınlar anne şefkati gösteriyor.

Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde meydana gelen depremde ahırların çökmesi nedeniyle dışarıda kalan yavru hayvanlara depremzede kadınlar anne şefkati gösteriyor.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi'nde ise ev ve ahırların büyük bölümü yıkılırken, aileler ve hayvanlar ise kurulan çadırlara yerleştirildi.


Depremin meydana geldiği ilk günde dünyaya gelen buzağı, Nursel Kaya isimli depremzede kadın tarafından battaniyeye sarılarak bakımı yapılıyor. Çöken ahırlarında çok sayıda hayvanlarını kaybeden Kaya, soğuk havada dışarıda kalan buzağının başını okşayarak anne şefkati gösteriyor.


İHA muhabirine konuşan Nursel Kaya isimli depremzede kadın, buzağının deprem günü doğduğunu belirtti. Yeni doğan buzağıyla annesini soğuk havadan dolayı üstünü battaniyeyle örttüklerini ifade eden Kaya, deprem günü doğan başka bir buzağının ise telef olduğunu söyledi. Kaya, depremde çöken ahırın altında yaklaşık 5 buzağıyla 50'ye yakın küçükbaş hayvanın kalarak telef olduğunu kaydetti.


Enkaz kaldırma personeli Hamdi Ali Şimşek de, çöken ahırlarda şu ana kadar yaklaşık 5 canlı hayvan çıkardığını belirterek, dışarıda kalan hayvanların soğuk hava dolayısıyla battaniyeyle üstlerinin örtüldüğünü dile getirdi. - VAN

Başkale, Anne, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti Sınırı geçen göçmenin "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" sözlerine tepki: Nankörlük Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi

Son Dakika Haberleri
09:46 Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina tatilleri sonrası ilk kez yan yana görüntülendi
09:05 Korumanın imkansız aşkı
08:44 Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine dahil oldu
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 09:54:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]