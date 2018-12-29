Son Dakika Haberleri: Soğukta Kalan Yavru Kediler Kurtarıldı

Soğukta Kalan Yavru Kediler Kurtarıldı

24 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde donmak üzereyken bulunan anne kedi ve 5 yavrusu, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Soğukta Kalan Yavru Kediler Kurtarıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde donmak üzereyken bulunan anne kedi ve 5 yavrusu, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sokakta doğum yapan ve soğuktan etkilenen anne kedi ve 5 yavrusunu bulan vatandaşlar, hayvanları Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi.

Tedavi için Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teslim edilen kediler burada tedavi altına alındı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Emrullah Topuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar tarafından getirilen anne kedi ve 5 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yavru kedilerin soğuktan etkinlendiğini ifade eden Topuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kış ayı olması sebebiyle dışarıda dondurucu bir soğuk var. Anne kedi doğum yaptıktan sonra vatandaşlar tarafından bulunmuş ve zabıta müdürlüğümüze teslim edildi. Yavru kediler üşümüş. Merkezimizde önce muayenelerini yaparak sıcak bir ortama aldık. Burada annelerini süt ile besliyoruz. Şu anda sağlık durumları gayet iyi, bir süre burada tuttuktan sonra sahiplenmek isteyen kişilere vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:17 Kaynak: AA

Alaplı, Anne, 3. Sayfa
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