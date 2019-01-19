Son Dakika Haberleri: Soğukta Kışın Bir Gün Hayatta Kalmak #doğayakarşı

Soğukta Kışın Bir Gün Hayatta Kalmak #doğayakarşı

21 dakika önce

Ben Enes Batur, Karlı Dağda Soğukta Kışın bir gün geçirmek #DoğayaKarşı doğada soğukta nasıl ateş yakılır yemek ve su bulunur, soğuk hava şartlarında nasıl hayatta kalınır dağda kış ayında karda ilerlemek ve hipotermi geçirmeden hayatta kaldık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu...

Ben Enes Batur, Karlı Dağda Soğukta Kışın bir gün geçirmek #DoğayaKarşı doğada soğukta nasıl ateş yakılır yemek ve su bulunur, soğuk hava şartlarında nasıl hayatta kalınır dağda kış ayında karda ilerlemek ve hipotermi geçirmeden hayatta kaldık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:09 Kaynak: Youtube

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