Son Dakika Haberleri: Soğukta Rafting Heyecanı

Soğukta Rafting Heyecanı

1 saat önce

Soğukta rafting heyecanı Eksi 1 derecede Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyorlarHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havalara aldırış etmeden 'Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.

Soğukta rafting heyecanı
Eksi 1 derecede Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havalara aldırış etmeden 'Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.
Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca'da, 'Türkiye Rafting Yarışması' hazırlıklarını sürdüren Çukurca Zap takımı, soğuk havalara aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Şaban Ertunç isimli sporcu, "Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bu anlamda Narlı köyünde Zap Nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar soğuk ama bizler devamlı antrenman yaptığımız için soğuk havalara da alıştık. İnşallah şubat ayında düzenlenecek 'Türkiye Rafting Yarışması'nda dereceye gireriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

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