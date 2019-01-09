Soğukta Sahipsiz Hayvanlar Unutulmadı

Çetin kış şartlarıyla mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamını sokakta sürdüren birçok hayvan, yoğun kış koşullarında hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak için büyük sıkıntı yaşıyor. Sarıyer Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve kışı daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla önlem aldı.

BESLENME ÖNEMLİ

Sokakta yaşamını sürdüren canlar için öncelik, karınlarının doyurulması. Havaların soğuması ile Sarıyer genelinde 12 bölge 24 noktada bulunan besleme alanlarına sık sık yemek bırakılıyor. Bunlar genelde kuru mama ve sıcak yemek şeklinde oluyor. Ekiplerin tespit ettiği yavruların olduğu bölgelerde her gün besleme yapılıyor. Bunun yanı sıra bu konuda çalışma yapan kamu kuruluşları ve hayvansever gruplara kar yağışlarının olduğu dönemlerde mama desteği yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı besleme ve mama ekibi, Ayazağa'dan Rumeli Feneri'ne kadar birçok noktada besleme yapmanın yanı sıra mamamatik bakımı ve mama takviyelerini de periyodik olarak yapıyor.

Peki, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için bizler neler yapabiliriz? İşte yanıtı…

BİR KAP DA SİZ KOYUN

Doğadaki canlılar susuz yaşayamaz. Sokakta barınan pek çok hayvanın yaşamı suya bağlı... Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler kış aylarının gelmesi ile beraber donduğundan su bulmakta zorlanabilirler. Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur bu yüzden kış aylarında plastik kaplara su konularak, temizliği kontrol edilmelidir.

KAPILARINIZI AÇIN

Yoğun kış koşullarında onlar için küçük bir yer açın. Soğuktan ve yağıştan ıslanmış kedileri alıp bakabilirsiniz. Eğer evinizin koşulları bir hayvanın uzun süre kalmasına uygun değilse yaralı ve hasta durumundaki hayvanları kısa süreliğine misafir edin. Böylece yaşam mücadelesi veren bir canlıyı kurtarmış olursunuz.

KAPUTA VURUN!

Soğuklardan korunmak için hayvanların bulduğu çözüm, bir süre çalıştırılmış araba motorlarından yayılan sıcağa sığınmak. Bu yüzden motoru çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurup, kontrol edin. 2 saniyelik işlem bir canın kurtulmasını sağlayacaktır!

YARDIM EDİN

Hayvanların tıbbi bakımı Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz lütfen 444 1 722 çağrı merkezinden ekiplerimizle iletişime geçin.