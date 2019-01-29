Soğukta Sokakta Kalan Mültecilere Açılan Spor Salonuna Mahalleli Kilit Vurdu

PARİS 16. Bölgesi Valiliğinin, Jean-Bouin jimnastik salonunu kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayan 150 mültecinin barınmasına açması, mahalleli ve yerel siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

PARİS 16. Bölgesi Valiliğinin, Jean-Bouin jimnastik salonunu kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayan 150 mültecinin barınmasına açması, mahalleli ve yerel siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Paris 16. Bölge Les Républicains Partisi Belediye Başkanı Danile Giazzi, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Bu kararla 3 bin sporcu ve çevre okullardaki öğrenciler sokağa atılıyor. Çevre okullardaki öğrencilerin beden dersi faaliyetleri için başka bir alternatifleri yok" ifadeleriyle karara tepkisini gösterdi.



RESMEN ALIKOYMA KARARI



Alınan kararı şiddetle kınadıklarını belirten Giazzi, vatandaşları direnmeye çağırdı. 2017 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yürüten, aynı sağcı partili Milletvekili Claude Goasguen ise "Bu karar resmen bir alıkoyma, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyalist Partili Anne Hidalgo ve Macron hükümeti, Parislilerin çıkarlarını savunamıyor" dedi.



KİLİTLERLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR



Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kararı engellemek için gösteri düzenledi. Spor salonunu mültecileri barındırmaya uygun hale getirmek için gelen görevliler, mahallelinin spor salonuna taktığı kilitlerle karşılaşınca şoke oldu. Kilitleri çözen görevliler çalışmalara başladı. Mültecilere karşı olmadıklarını ancak bu spor salonuna ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Atheon Spor Derneği görevlisi ise "Burada bin 500 çocuk spor faaliyetlerine katılıyor. Bu spor salonunun elimizden alınması bizim için bir felaket olacaktır. Lisanslı sporcularımızın aileleri lisans parasını bizden iadesini talep edecektir" dedi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada ise kararın kötü hava koşulları sebebiyle oluşturulan 'soğuk acil planı' çerçevesinde alındığı ve havaların düzelmeye başlaması ile salonun eski haline döneceği belirtildi.

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