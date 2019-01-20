Soğukta Tilki Dondu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir tilki, vatandaşlar tarafından donmuş olarak bulundu.
Kahramanmaraş
'ta bir tilki, vatandaşlar tarafından donmuş olarak bulundu. Kahramanmaraş'ın Göksun
ilçesinde eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yüzünden vatandaşlar yolda donmuş tilki buldu. Beslenmek için ilçe merkezine yöneldiği tahmin edilen tilkiyi bulan Mehmet Solmaz
, durumu yetkililere bildirerek, dağlık alanda yaşayan yabani hayvanlar içim yem bırakılmasını istedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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