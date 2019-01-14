Son Dakika Haberleri: Soğukta Üşüyen Köpeği Battaniye ile Isıttılar

Soğukta Üşüyen Köpeği Battaniye ile Isıttılar

1 saat önce

KAYSERİ'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü.

Soğukta Üşüyen Köpeği Battaniye ile Isıttılar, System.String[]
KAYSERİ'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde kaldırımda uyuyan köpek, çevredeki esnafların dikkatini çekti. Esnafar, köpek için kaldırımda otomobil lastiği ve kilimlerle yer yaptı. Burada uyuyan köpeğin üstü de iş yeri sahipleri tarafından battaniye ile örtüldü. Battaniye altında uyuyan ve sadece başı görünen köpek çevredekilerin de dikkatini çekti.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Merkez, Kayseri, Güncel
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