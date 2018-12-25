Soğukta Üşüyen Köpekler Mağazada Isınıyor
1 saat önce
Yalova'da bir mağazanın çalışanları dışarıda üşüyen köpekleri içeri aldı.
Yalova
'da bir mağazanın çalışanları dışarıda üşüyen köpekleri içeri aldı. Köpekler, mağaza çalışanları ve müşterilere hiçbir rahatsızlık vermeden içeride uyuyor.
Ülke genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken, sokak hayvanlarını korumak ve yardım etmek için her gün yeni bir uygulama ortaya çıkıyor. En son Şanlıurfa
'da soğukta yemek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara asılan elmalar dikkat çekmişti. Bugün de Yalova'da faaliyet gösteren bir mağaza, soğukta dışarıda üşüyen sokak hayvanlarına kapılarını açtı.
Gazi Paşa Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasının kapısının önünde yatan köpeklerin üşüdüğünü gören mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpekleri mağaza içerisine aldı. Birçok kedi ve köpek sokakta soğukla ve açlıkla mücadele ederken, sokak köpeklerinin mağazada uyuması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Havanın soğuk olması nedeniyle mağazaya sığınan köpekler uyuyakaldı. Mağaza müşterileri ise bu durumdan hiç şikayetçi olmadıklarını, aksine daha da memnun olduklarını ifade ettiler. Üşüyen hayvanlar kendilerine sığınacak yer ararken, mağazaların kapılarındaki klimalar köpeklerin ısınmasını sağladı. Mağazaya gelenlerin kapının önünde yatan köpeklere ilgisi yoğundu. Alışverişe gelenler kapının önüne yatan köpeklerin yanından içeri girdi, resim ve video çekti. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
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