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'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR' - Son Dakika

'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR'

28.12.2021 11:21

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Odyolojik Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Odyolojik Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kışın soğuk havada yüz felcine karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Soğuk havada yüzümüzü korumamak felce neden olabilir. Fark edildiğinde ise hızla doktora gidilmesi gerekiyor. Yüz felcinde erken tedavi felcin kalıcı olmasını önlüyor" dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Odyolojik Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, yüz felcine karşı uyarılarda bulundu. Kışın soğuk havalarda da yüz felcinin görüldüğünü söyleyen Altuntaş, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Yüz felcinin yüzde sinirin zedelenmesi sonucu meydana geldiğini belirten Altuntaş, "Bu sinir yüzümüzün her iki tarafında da bulunur. Felcin gerçekleşmesi için çok fazla sebep var. Çocuklarda dahi görülen bir şeydir. Erişkinlerde ise pek çok sebebi bulunmaktadır. En fazla görülen ise nedeni belli olmayan ancak viral enfeksiyonların neden olduğu düşünülen patolojilerdir. Orta kulak enfeksiyonları da yüz felcine neden oluyor. Yüz felci geçiren kişi yüzünde uyuşma ya da karıncalanma hissi ile karşılaşır. Kişinin en çok fark ettiği şey ise su gibi gıdaları içerken sıvıyı tutamayıp dudağın bir kenarından akmasıdır. Halk arasında şöyle bir inanışlar var; 'yel değdi', 'pencere açık kaldı', 'soğuk oldu da yüzüm felç oldu' gibi. Bunlar bir açıdan doğru. Soğuk havayla birlikte viral enfeksiyonlar artmaktadır. Enfeksiyonlara bu havalarda daha çok yatkın oluyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda kalıyoruz. Bu da virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi.

'EN ÖNEMLİ TEDBİR YÜZÜNÜZÜ KORUMAK'

Soğuk havada yüz bölgesinin mutlaka korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Altuntaş, "Atkı, bere gibi şeyler kullanabilirsiniz. Islak saçlarla dışarı çıkmamak gerekiyor. Yani nezle, grip olmamak için dikkat ettiğiniz bütün önlemler geçerli. Yüz felcinin gelişmesinde soğuğun etkisi, dikkate alacağınız önlemlerle aynı şeyler. Felç fark edildiği andan itibaren hızla doktora gitmeniz lazım. Çünkü ne kadar erken müdahale edilirse o kadar geri dönüşü olacaktır. Tabi sadece soğuk yüz felcine neden olunmuyor. Başka nedenleri de olabilir. Bu sebeple fark edildiğinde mutlaka bir hekime başvurulmalı. Bu bir kulak burun boğaz uzmanı ya da bir nörolog olabilir. Çünkü erken tedavi felcin kalıcı olmasını önlüyor" diye konuştu.

'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR'
'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR'
'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR'

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Cumhuriyet, Doktora, Kbb, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'SOĞUKTA YÜZÜ KORUMAMAK FELCE NEDEN OLABİLİR' - Son Dakika
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