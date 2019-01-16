Son Dakika Haberleri: Soğuktan Bitkin Düşen Atmaca Koruma Altına Alındı

Soğuktan Bitkin Düşen Atmaca Koruma Altına Alındı

39 dakika önce

BARTIN(AA) - Bartın'da, bitkin halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Soğuktan Bitkin Düşen Atmaca Koruma Altına Alındı, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın'da, bitkin halde bulunan atmaca koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Atılım Küçük Sanayi Sitesinde yerde hareketsiz şekilde duran atmacayı gören esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Müdürlük yetkililerince alınan ve uçamayan atmaca, tedavisi için veterinere götürüldü. Soğuktan bitkin düştüğü belirlenen atmaca, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmacanın soğuktan bitkin düştüğünü söyledi.

Atmacaya gerekli vitaminlerin verildiğini aktaran Kandıralı, "Atmaca soğuk ve aç kalmaya bağlı olarak halsiz kalmış şekilde kliniğimize getirildi. Gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bartın, Güncel
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