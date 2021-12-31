SOĞUKTAN BİTKİN DÜŞEN PUHU KUŞU, REHABİLİTE EDİLİP DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

ARDAHAN'da soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğü için uçamayan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde rahabilite edildikten sonra Vali Hüseyin Öner tarafından doğaya bırakıldı. Ardahan'da vatandaşlar tarafından bulunan ve soğuktan etkilendiği için uçamayan puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Puhu, buradaki görevli uzmanlar tarafından tedavi altına alındı. 3 günlük bakım ve beslemenin ardından iyileşen puhu kuşu, Vali Hüseyin Öner tarafından Cemal Tural Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Puhu kuşunu doğal hayatına bırakan Vali Öner, kuşu bularak ekiplere teslim eden duyarlı vatandaşlara ve kuşun yeniden doğal yaşamına kavuşmasını sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.