Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı

14.03.2022 13:38

Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındıGAZİANTEP Kilis'de taziye çadırı kurmak için seyir eden belediye işçisi tarlada soğuktan dondağu tahmin edilen ve nesli tükenmek üzere olan kızıl şahin, buldu.

Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı

GAZİANTEP Kilis'de taziye çadırı kurmak için seyir eden belediye işçisi tarlada soğuktan dondağu tahmin edilen ve nesli tükenmek üzere olan kızıl şahin, buldu. Belediye işçisinin bulduğu yaralı hayvan yapılan tedavisini ardından yeniden doğaya salınacak.

İslahiye Belediyesinde görev yapan Oman Nohutçu, bir mahalleye taziye çadırı kurmaya giderken Kilis' bağlı Yukarıbilenler Köyü'ndeki bir tarlada yaralı halde şahin gördü. Şahinin canlı olduğunu fark eden belediye işçisi Nohutçu, yaralı hayvanı İslahiye ilçesine getirerek, Doğa Koruma ce Milli Parklar Şube Şefliği personeline teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan şahinin herhangi bir yarası tespit edilemezken, hayvanın soğuktan donma tehlikesi yaşadığı yada açlıktan bitkin düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve koruma altında olan kızıl şahin ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesine gönderildi. Burada gerçekleştirilecek kapsamla bir tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı hayvanı bulan Osman Nohutçu, "Cenaze bulanan bir mahalleye taziye çadırı kurmak için seyir ediyordum. Kilis'in Yukarıbilenler Köyündeji bir tarlanın kenarında hareketsiz duran bir hayvan gördüm. Yaralı hayvanın şahin olduğunu anlayınca sessizce yaklaştım. Tepki vermeyince hemen araca aldım. İslahiye'ye getirdim. Milli Parklar İslahiye şefliğine teslim edeceğiz" dedi.

Yaralı şahine müdahale eden Yusuf Yıldızgil, bir ayağının soğuktan donduğunu aynı zaman da dilinde yara olduğunu ifade etti. Yıldızgil, yaralı hayvanın önce Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube şefliğine ardından ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesine gönderileceğini kaydetti.

Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı
Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı
Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Alaeddin Yavaşca'nın hatıraları Kilis'teki evinde yaşatılıyor Sanatçı Alaeddin Yavaşca'nın hatıraları Kilis'teki evinde yaşatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Parklar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement