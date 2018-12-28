Soğuktan Donmak Üzere Olan Köpek Yavruları Kurtarıldı

Ordu
'nun Kumru
ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan 5 köpek yavrusu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi
'nde bir binanın merdiven boşluğundan yavru köpek sesi duyan vatandaşlar, Kumru Belediyesine haber verdi.
Bir süre sonra bölgeye giden ekipler, birbirlerine sarılı halde 5 köpek yavrusunun kar ve soğuk havadan etkilenerek donma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Aç kaldıkları da belirlenen köpek yavruları ilk olarak kıyafetler yardımıyla ısıtılmaya çalışıldı.
Ekipler daha sonra köpeklerin karnını doyurdu.
Belediye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla donmaktan kurtardıkları köpek yavrularını Ünye
ilçesindeki hayvan barınağına teslim edildi.