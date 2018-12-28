Son Dakika Haberleri: Soğuktan Donmak Üzere Olan Köpek Yavruları Kurtarıldı

Soğuktan Donmak Üzere Olan Köpek Yavruları Kurtarıldı

23 dakika önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan 5 köpek yavrusu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Soğuktan Donmak Üzere Olan Köpek Yavruları Kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun Kumru ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan 5 köpek yavrusu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bir binanın merdiven boşluğundan yavru köpek sesi duyan vatandaşlar, Kumru Belediyesine haber verdi.

Bir süre sonra bölgeye giden ekipler, birbirlerine sarılı halde 5 köpek yavrusunun kar ve soğuk havadan etkilenerek donma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Aç kaldıkları da belirlenen köpek yavruları ilk olarak kıyafetler yardımıyla ısıtılmaya çalışıldı.

Ekipler daha sonra köpeklerin karnını doyurdu.

Belediye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla donmaktan kurtardıkları köpek yavrularını Ünye ilçesindeki hayvan barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:01 Kaynak: AA

Ordu, Kumru, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Mahallede Korku Saçıyorlardı! Köpekler Toplandı, Sahibi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:24:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuktan Donmak Üzere Olan Köpek Yavruları Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]