Soğuktan Donmak Üzere Sokak Köpeğine Sahip Çıktılar
32 dakika önce
Zonguldak'ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı.
Zonguldak
'ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı. Gazipaşa
Caddesi'nde soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğini bir giyim mağazası personeli sahip çıktı. Mağazanın görevlileri, dükkanlarının önünde donmak üzere olan köpeği sahip çıkarak dükkanın içerisinde yer alan klimanın altına koydu. Öte yandan alışveriş merkezine gelen müşteriler ise köpeğin içeride olduğunu görmesiyle birlikte bu anlamlı hareketten dolayı tebrik etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:23 Kaynak: İHA
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