Son Dakika Haberleri: Soğuktan Donmak Üzere Sokak Köpeğine Sahip Çıktılar

Soğuktan Donmak Üzere Sokak Köpeğine Sahip Çıktılar

32 dakika önce

Zonguldak'ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı.

Soğuktan Donmak Üzere Sokak Köpeğine Sahip Çıktılar, System.String[]
Zonguldak'ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı.

Gazipaşa Caddesi'nde soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğini bir giyim mağazası personeli sahip çıktı. Mağazanın görevlileri, dükkanlarının önünde donmak üzere olan köpeği sahip çıkarak dükkanın içerisinde yer alan klimanın altına koydu. Öte yandan alışveriş merkezine gelen müşteriler ise köpeğin içeride olduğunu görmesiyle birlikte bu anlamlı hareketten dolayı tebrik etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:23 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Zonguldak, Güncel
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