Soğuktan Etkilenen Aile Kurtarıldı
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında soğuktan etkilenmiş halde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi, Mehmetçik'in yardımıyla tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde Suriye
sınırında soğuktan etkilenmiş halde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi, Mehmetçik'in yardımıyla tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Hatay'ın Suriye sınırındaki Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, donma tehlikesi geçiren anne ve 4 çocuğu ile kadının kardeşini fark etti.
Sağlık ekiplerine durumu bildiren hudut birlikleri, çocukları ambulansın gelebileceği en yakın yola kadar taşıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşları 5 ile 11 arasında değişen çocukların da arasında olduğu 6 kişiyi ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Vücut ısılarının düştüğü belirlenen ve Suriyeli olduğu öğrenilen göçmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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