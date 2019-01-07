Soğuktan Etkilenen Hayvanlara Yardım Eli

ADANA/ Mersin
'de donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı. Adana
'da da hayvanlar için karla kaplı alanlara yem bırakıldı.
Mersin'in Gülnar
ilçesi Yarmasu Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Sümbül, karda hareketsiz yatan ve donmak üzere olan yaralı şahin buldu.
Sümbül, durumu Gülnar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Şahini alan ekipler, ilk yaptıkları incelemede kuşun sağ kanadının kırık olduğunu belirledi.
Şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mersin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel
de yaralı kuşun kurtulmasını sağlayan Sümbül ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Doğaya yem bırakıldı Adana Büyükşehir Belediyesi
ekipleri de Pozantı
ilçesi Akçatekir
Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destekte bulundu.
Belediye görevlileri, karla kaplı alanlara saman, elma ve kuru mama bıraktı.
Kış süresince kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yaban ve sokak hayvanlarına yiyecek desteğinin süreceği öğrenildi.