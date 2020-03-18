Soğuktan etkilenen leyleklere belediye kontrolü - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylekler belediyes tarafından takip ediliyor. Hava şartlarındaki değişkenlik erken göç eden leylekleri de olumsuz etkiliyor. Soğuk havalarda donma tehlikesi ile karşılaşan leylekler belediye ekiplerince takip ediliyor.



Bir vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeyleklerin görüldüğü Sındırgı - Simav yolu Yusufçamı yol ayrımına giderek kontrol yaptı. Leyleklerin soğuktan etkilenip belirli bir süre uçamadıkları tespit edildi. Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile görüşüldü ve leyleklerin mevcut durumda uçup uçamadıklarının kontrolü istendi. Ekipler ana yol üzerinde leyleklerin her hangi bir zarar görmemesi adına tarlalara doğru leyleklerin uçmasını sağladı. Bütün leyleklerin uçabildiği görüldükten sonra ekipler yoluna devam etti. Leyleklere zarar gelmemesi için mahalle sakinleri ve belediye ekiplerince takibin sürdürüleceği belirtildi.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yıldıray Gürlek, "Veterinerlik Fakültesi ile görüştük. Leyleklerin uçup uçamadıklarının kontrol edilmesi gerektiğini söylediler. Ekiplerimiz gereken hassasiyeti göstererek yanlarına çok yaklaşmadan kontrolleri sağladı. Şimdilik olumsuz bir durum yok. Leyleklerimizin korunması için takibimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, "Doğal şehrimizin simgesi leyleklerimiz Sındırgı'mıza geldiler. Tabii ki Sındırgı göç yolunda olan bir yer. Leylekler, en narin, en kibar ve çabuk ölebilme ihtimali yüksek kuşlar. Bundan dolayı da leylekler içi en uygun alanın Sındırgı olduğunu düşünüyoruz. Leylek bir şehrin belediye binasının üzerinde yaşıyorsa, çok rahat burada insanlarda yaşayabilir. Bizler bu göç yolu üzerinde olduğumuzdan kaynaklanan sebeple geçen yıl kurban bayramında dahi elektrik hatları üzerine konan leylekler ölmesin diye elektrikleri kesen bir ilçeyiz. Onları koruyabilmek için belediye binasının projesinde leylek yuvasını da inşa eden bir belediye olduğumuzdan dolayı onlara sahip çıkıyoruz. Tabii kış bu yıl vardı, yoktu, gitti geldi. Bir düzensizlik yaşandı. Hayvanlar da erken geldiler. Şu an itibari ile ilçemize geldiler, ama biraz kırağı düştü, soğuk olduğundan dolayı donma tehlikesi üzerine onlara hemen veteriner hekimlerimiz müdahale ettiler. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Şu anda yine uçmaya başladılar. Doğal şehrin semalarında şehrimize güzellik katmaya devam ediyorlar. Sındırgı leyleklerle güzel" dedi. - BALIKESİR