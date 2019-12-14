Soğuktan kaçan serçe hastaneye sığındı - Son Dakika
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Soğuktan kaçan serçe hastaneye sığındı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta soğuk havadan kaçarak hastaneye sığınan serçeye hastanedeki görevliler sahip çıktı.

Soğuktan kaçan serçe hastaneye sığındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta soğuk havadan kaçarak hastaneye sığınan serçeye hastanedeki görevliler sahip çıktı.


Dulkadiroğlu ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde pencere önüne konan serçe soğuk havadan kaçarak hastane içine girdi. Hastaların bulunduğu koridorda uçmaya başlayan serçe, bir anda gözden kayboldu. Hastanedeki bir vatandaş tarafından yakalanıp doğal ortamına salınmak üzere pencereden bırakılan serçe, bir süre sonra dengesini kaybederek hastane bahçesine düştü. Hastane görevlilerince yerden alınan serçe, daha sonra yetkililerin odasına getirilerek koruma altına alındı.


Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada; "Misafirimiz hastane koridorundan soğuktan dolayı içeri girmiş ve bizim de şuanda misafirimiz oldu. Bir müddet bakımları yapılıp ısıttıktan sonra doğaya salacağız" ifadelerini kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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