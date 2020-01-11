Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu - Son Dakika

Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

6 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi.

Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders sırasında sıraların üzerinde yatan kediye öğrenciler, okul bahçesinde yuva yapacak.

Ermenek'te bulunan Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde soğuktan üşüyen kedi buldu. Çocuklar, kediyi sınıflarına almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Sınıfa getirilen kediye 'Karton' adı verildi. Ders sırasında öğretmen masası ya da sıraların üzerinde yatan kedi, okulun maskotu haline geldi. Karton'a okul bahçesinde bir yuva yapmaya karar veren öğrencilerinin bu davranışından çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Nuri Gürdal, "Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Karton adını verdiğimiz kediye okul bahçesinde de bir yuva yapmaya karar verdik" dedi.


Fikret Ünlü, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı
Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Son Dakika Haberleri
17:34 Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
17:33 Motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
17:33 İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Ataşehir) - Son Dakika
17:33 İstanbul'da 4.7'lik deprem - Son Dakika
17:33 İstanbul'da 4.7'lik deprem - Son Dakika
17:19 Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]