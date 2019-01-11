Soğuktan Telef Olmak Üzere Bulunan Sığırcıklar Tedavi Edildi
1 saat önce
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince çetin kış şartlarında güçsüz düşerek telef olmak üzere bulunan kuşlar tedavi edildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekiplerince çetin kış şartlarında güçsüz düşerek telef olmak üzere bulunan kuşlar tedavi edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar sonucunda kentin bazı bölgelerinde telef olmak üzere 27 sığırcık bulundu.
Çetin geçen kış şartlarında bitap düşen sığırcıklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde tedavi edildi ve daha sonra doğaya salındı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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