Son Dakika Haberleri: Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı
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Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde soğuktan üşüyen iki tane sokak kedisi aracın motorundan çıktı.

Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde soğuktan üşüyen iki tane sokak kedisi aracın motorundan çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde soğuktan üşüyen yavru kediler aracın içine girdi. Sabah aracının kaputu açınca gördüğü manzara karşısında şaşıran Muammer Kurt isimi vatandaş yavru kedileri gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurt, " Bursa'ya yolculuk yapmak için sabah evden çıkar çıkmaz aracımın yağını ve suyunu kontrol etmek istedim. Baktım soğuktan üşümüş halde duran kedi yavruları var. İyiki aracıma bakmak aklıma gelmiş, yavru kedilere birşey olsaydı çok üzürdüm. Kedileri sahiplendim artık güvendeler" dedi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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