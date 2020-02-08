Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı - Son Dakika
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Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıra yapılan askeri sevkiyatları takip eden gazeteciler, yolda buldukları, soğuktan titreyen 2 yavru köpeğe sahip çıktı.

Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıra yapılan askeri sevkiyatları takip eden gazeteciler, yolda buldukları, soğuktan titreyen 2 yavru köpeğe sahip çıktı.

TSK'nın Türkiye- Suriye sınırına yaptığı askeri sevkiyatı takip etmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan gazeteciler, yolda 2 yavru köpek gördü. Köpeklerin aşırı soğuktan üşüdüklerini  fark eden gazeteciler, ısınması için köpekleri araçlarına aldı. Daha sonra da barınağa götürülmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayan gazeteciler, köpekleri gelen ekibe teslim etti. Bu arada birinin kulağından yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine zabıta ekipleri, kutuya koydukları köpekleri önce veteriner hekime daha sonra da hayvan barınağına gönderdi.


Reyhanlı, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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