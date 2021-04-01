Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı

01.04.2021 11:56
Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş Gübre Fabrikaları Türkiye A.Ş. tarafından işletmesi planlanan altın madeni kapasite artışıyla ilgili halkın katılımı toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş Gübre Fabrikaları Türkiye A.Ş. tarafından işletmesi planlanan altın madeni kapasite artışıyla ilgili halkın katılımı toplantısı yapıldı.

Söğüt'ün Korudanlık ve Akbaştepe mevkiinde, Gübretaş Gübre Fabrikaları Türkiye A.Ş. tarafından işletmesi planlanan altın madeni sahasının kapasite artışı ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince halkın katılımı toplantısı yapıldı. Bir restoranda yapılan toplantıya tesise yakın olan Kızılsaray, Hayriye, Savcıbey, Gündüzbey, Dudaş, Sırhoca, Çaltı ve çevre köylerde yaşayanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlık yaptı. Toplantıda firma yetkilileri projeyi tanıtan bir sunum gerçekleştirirken, sunum sonrası katılanların görüş ve önerileri alındı.

Toplantıdan sonra kurum yetkilileri ile birlikte tesisin proje sahasında incelemelerde bulunuldu. - BİLECİK

Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı
Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı
Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı
Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı

Gübre Fabrikaları, Gübretaş, Türkiye, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söğüt altın madeni halkın katılımı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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