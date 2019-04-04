Son Dakika Haberleri: Söğüt Belediye Başkanı Sever Mazbatasını Aldı

Söğüt Belediye Başkanı Sever Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen İsmet Sever, mazbatasını aldı.

Söğüt Belediye Başkanı Sever Mazbatasını Aldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen İsmet Sever, mazbatasını aldı.

Mazbatasını almaya büyük bir kalabalık ile gelen Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çırak ustasını geçti." dedi.

Duyduğu mutluluğu dile getiren Sever, "Söğüt Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevimi yaparken, mevcut başkanın karşısına MHP Genel Başkanımızın teveccühü ile aday gösterildim ve 31 Mart yerel seçimlerinde aday oldum." diye konuştu.

Başkan Halil Aydoğdu ile ekibinin İYİ parti ile devam ettiğini vurgulayan Sever, şunları kaydetti:

"Genel başkanımızı sattılar ve genel başkanımıza tekrar Söğüt'ü armağan etmek için MHP'den genel merkezimizin talimatıyla aday oldum. Sağlık Bakanlığının kurumlarında, değişik kademelerde görev yaptım. Sağlık memuru olarak, idareci olarak ve sağlık meslekte öğretmen olarak görev yaptım. 2018 ekim ayında aday olmaya karar verdim. Söğüt'ü anma şenliklerimizden sonra Söğüt'e aday olmaya karar verdim. Bin 66 fark atarak yani Söğüt'te uzun zamandır atılmayan, kazanılmayan bir farkla seçimi kazandım. Allah'a şükürler olsun."

MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk ise genel seçimden sonra partilerinde bir hareketlenme başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üst kurul delegeleri imza toplamaya başladı. Bunların başını Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu çekti. O dönemde Bilecik'te ben de üst kurul delegesiydim. 7 üst kurul delegemiz vardı. 6'sı imza verdi sadece ben imza vermedim. Daha sonra Halil bey davamızı satarak gitti. Biz de o gün il ve ilçe yöneticileri olarak liderimiz sayın Devlet Bahçeli'ye bir söz verdik, dedik ki, Söğüt'ü tekrar alacağız ve Söğüt'ün anahtarını tekrar size getireceğiz dedik. Tabi bu arada sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ve liderimizin Cumhur İttifakı oluşturmasıyla burada Cumhur İttifakı olarak seçime girdik."

Söğüt'ün hak ettiği hizmetlerle karşılaşacağını dile getiren Karuk, ilçe halkının doğru karar verdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Güncel
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