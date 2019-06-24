Son Dakika Haberleri: Söğüt Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
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Söğüt Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

51 dakika önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.

Söğüt Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söğüt Belediyesi ve Tırtıl Park işbirliğiyle 25 Haziran Salı Günü Saat 19.00 ve 22.00 arasında, Park 1299 İçerisinde bulunan Tırtıl Park önünde çocuklarımıza karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenliyoruz. Palyaçolar, şişme oyun gurupları, trambolin, kukla gösterisi, süt mısır, pamuk şeker, patlamış mısır ve daha birçok eğlence sizleri bekliyor. Haydi, çocuklar salı günü tırtıl parkta buluşuyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam
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