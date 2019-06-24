Söğüt Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söğüt Belediyesi ve Tırtıl Park işbirliğiyle 25 Haziran Salı Günü Saat 19.00 ve 22.00 arasında, Park 1299 İçerisinde bulunan Tırtıl Park önünde çocuklarımıza karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenliyoruz. Palyaçolar, şişme oyun gurupları, trambolin, kukla gösterisi, süt mısır, pamuk şeker, patlamış mısır ve daha birçok eğlence sizleri bekliyor. Haydi, çocuklar salı günü tırtıl parkta buluşuyoruz" dedi. - BİLECİK
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