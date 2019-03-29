Söğüt, "Birlikte Yürüyeceğiz, Birlikte Başaracağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdüren Söğüt, ilk olarak Gümüşhane Harmancık Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Ali Varol ve dernek üyelerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Söğüt projeleri hakkında bilgiler aktardı.

"KÖRFEZ'E DEĞER KATACAĞIZ"

İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte dernek ziyaretlerini gerçekleştiren Söğüt, daha sonra Körfez Karadenizliler Derneği'ne konuk oldu. Dernek Başkanı Hasan Yazıcı ve yönetimine teşekkür eden Söğüt, dernek üyeleriyle de sohbet ortamındaki buluşmada projeler hakkında bilgi verdi. Şener Söğüt, "Körfez'e değer katma adına atacağımız her adımı birlikte belirleyecek, yol haritamızı birlikte çizeceğiz" dedi.

"BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Söğüt daha sonra Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (KOTSİAD) ziyaret ederek projelerimizi anlattık ve desteklerini istedik. Sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı Dernek Başkanı Erkan Gül'e teşekkür eden Söğüt, "Körfez'i geliştirirken güzelleştirecek projelere imza atacağız. İstihdam gibi konularda da değerli iş insanlarımız ile sürekli bir araya geleceğiz ve atacağımız adımları birlikte belirleyeceğiz" dedi.