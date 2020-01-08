Söğüt; "Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Söğüt; 'Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı' - Son Dakika Spor

Söğüt; "Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı"

6 saat önce

Bir sezonda 5 şampiyonluk kazanan Körfez Gençlerbirliği U12 Futbol takımını yemekte ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı" dedi.

Söğüt;

Bir sezonda 5 şampiyonluk kazanan Körfez Gençlerbirliği U12 Futbol takımını yemekte ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2019-2020 sezonu içerisinde 5 şampiyonluk kazanan Körfez Gençlerbirliği U12 Futbol takımını yemekte ağırladı. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemeğe Başkan Şener Söğüt dışında; Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Spor Müdürü Ali Osman Baş, meclis üyeleri, hocalar ve öğrenciler ile velileri katıldı.


Yemek sonrasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, minik öğrencilerin başarısından övgüyle söz etti. Başkan Söğüt, "Bir dönemde 5 şampiyonluk büyük bir başarı. Sizler zoru başardınız. Sizleri gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Tabi bunun devamını da diliyorum. Başarınızda önemli bir etken de hocalarınız. Onları da ayrıca kutluyorum. Velilerimize de ayrı bir teşekkür gerekli. Çocuklarınızla ilgilenmeniz, onlara sporu sevdirmeniz destek olmanız önemli bir fedakarlık. Bizim amaç ve hedefimiz böyle gençlerimizi, çocuklarımızı her alanda güçlü yetiştirmek. Körfez'den çok başarılı sporcular çıksın istiyoruz. Çocuklar hepimizin" dedi.


Veliler de tek tek söz alarak desteklerinden dolayı Başkan Şener Söğüt'e ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Daha sonra Başkan Söğüt minik şampiyonlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Gençlerbirliği, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
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