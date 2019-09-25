Son Dakika Haberleri: Söğüt'e bin kişiye iş imkanı
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Söğüt'e bin kişiye iş imkanı

1 saat önce

Söğüt Organize Sanayi Bölgesinde yapımı planlanan seramik fabrikasına uzun süren çabalar sonucunda inşaat ruhsatı verildi.

Söğüt'e bin kişiye iş imkanı, System.String[]

Söğüt Organize Sanayi Bölgesinde yapımı planlanan seramik fabrikasına uzun süren çabalar sonucunda inşaat ruhsatı verildi.


Söğüt OSB'de yatırım yapacak Elginkan Holding bünyesindeki Serel Seramik A.Ş.'nin 700 bin metrekarelik alanda başlayacağı ilk yatırımı için inşaat ruhsatı verildi. İlçe için büyük bir yatırım olduğunu anlatan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Söğüt OSB'de başlanacak yatırım için inşaat ruhsatı verildi. Elginkan Holding ile Söğüt OSB yönetimi arasında gerekli işlemler tamamlandı. 3 etaptan oluşacak fabrikaların 2 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor" dedi.


Öte yandan holdingin Söğüt OSB'ye 3 fabrika kuracağı ve bunlar tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi. - BİLECİK

Söğüt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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