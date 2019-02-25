Son Dakika Haberleri: Söğüt'e Körfez Kent'te Büyük İlgi

Söğüt'e Körfez Kent'te Büyük İlgi

28 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt seçim çalışmalarını Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sürdürdü.

Söğüt'e Körfez Kent'te Büyük İlgi, System.String[]

Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Söğüt, beraberinde ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Körfez Kent 1. Etap ve 4. Etap site sakinleriyle bir araya geldi. Genişletilmiş toplantıda talep ve önerileri dinleyen Söğüt, "Yapacağımız her projeye bugün olduğu gibi istişare ederek sizlerin fikirlerini önemseyerek karar vereceğiz" dedi.

TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI

Söğüt, genişletilmiş toplantı sonrasında 3. etapta Burcu ve Emre Deniz ailesinin hanelerine konuk oldu. Daha sonra Kavanium'da site sakinleriyle de bir araya gelen Söğüt, "Her gittiğimiz yerde yoğun ilgi ve katılımlar gösteriyor ki gönüllere dokunabilmişiz. Toplantılar tertipleyip evlerini, mahallelerini, yüreklerini, kapılarını sonuna kadar bizlere açan mahalle sakinlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu. Oldukça samimi ortamlarda gerçekleşen toplantılarda vatandaşların sorunlarını da dinleyen Söğüt, gelen talepleri not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

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