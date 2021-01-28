"Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

"Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin imza töreni gerçekleştirildi

28.01.2021 13:01

Bilecik'in Söğüt ilçesine yapılması planlanan "Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin protokolü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından imzalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine yapılması planlanan "Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin protokolü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından imzalandı.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, proje sayesinde geçmiş ile geleceğin, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda buluşturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizin ve kadim ilçemiz Söğüt'ümüzün hayali olan projeyi ete kemiğe büründüren imzalar atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle Oba Gençlik Kampı Projesine 28 milyon liralık ödenek aktarımı gerçekleştirilecek."

Ertuğrul Gazi, Spor Toto, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı' projesinin imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor
Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı         
13:23
Köpekleri Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada         
12:42
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor         
12:19
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
10:53
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 13:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei